Medvedev zegt af voor ABN Amro-toernooi, Murray komt wel

Daniil Medvedev heeft zich afgemeld voor het ABN Amro-tennistoernooi, dat maandag in Rotterdam begint. De 25-jarige Rus was de grote blikvanger van het evenement in Rotterdam. Hij wordt vervangen door de Schot Andy Murray. Ook Jannik Sinner heeft afgezegd voor Rotterdam, vanwege een coronabesmetting. De Italiaan wordt vervangen door de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Medvedev, de nummer twee van de wereld, verloor zondag in de finale van de Australian Open in vijf sets van Rafael Nadal, die in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel veroverde. Bekijk de samenvatting van de nederlaag in Melbourne van Daniil Medvedev.

Nadal knokt zich terug tegen Medvedev en behaalt grandslamrecord - NOS

Maandag gaf de Nederlandse manager van Medvedev, Olivier van Lindonk, al te kennen dat de Rus er na de dramatische nederlaag "even helemaal doorheen zit". Medvedev zelf zegt nu: "Jammer genoeg kan ik niet in Rotterdam spelen dit jaar. Ik ben net terug uit Australië en ben er niet klaar voor om in actie te komen. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst weer terug te keren." Vorig jaar snel klaar Vorig jaar kwam de Rus wel in actie in Rotterdam, een week nadat hij de Australian Open-finale had verloren van Novak Djokovic. Toen werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld door Dusan Lajovic. Na de afmelding van Medvedev is Stefanos Tsitsipas, de nummer vier van de wereld, de hoogstgeplaatste speler. Bij het ATP-toernooi in Rotterdam zijn bij iedere sessie 1.250 toeschouwers welkom.