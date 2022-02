Shell maakt miljardenwinst door hoge prijs van olie en gas

Shell heeft vorig jaar een winst gemaakt van ruim 20 miljard dollar, omgerekend 17,8 miljard euro. Het Britse olieconcern profiteerde volop van de hoge prijs van olie en gas door de herstellende wereldeconomie. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,15 euro en dat was nog nooit zoveel.

In 2020, toen de coronacrisis toesloeg en er veel minder vraag was naar olie, leed Shell nog een verlies van 21,7 miljard dollar (19,2 miljard euro).

Brits

Het is de eerste keer dat Shell cijfers presenteert als volledig Brits bedrijf. Vorig jaar kondigde Shell aan het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen te verplaatsen. Vorige maand werd de naam gewijzigd van Royal Dutch Shell naar alleen nog maar Shell.

"2021 was een gedenkwaardig jaar voor Shell", zegt topman Ben van Beurden. "We versimpelden de structuur van onze organisatie en aandelen. We hebben ambitieuze plannen om aandeelhouderswaarde te creëren, onze producten te vergroenen en energie te leveren met respect voor de natuur."

Rechtszaak

Shell kreeg vorig jaar een juridische tik op de vingers. De rechter gaf Milieudefensie gelijk, die vindt dat het bedrijf meer moet doen om zijn CO2-uitstoot terug te dringen. Shell is in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak, maar zegt zijn al bestaande plannen om minder CO2 uit te stoten wel te versnellen.