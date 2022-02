PostNL beboet vanwege te late postbezorging in 2019

PostNL krijgt een boete van 2 miljoen euro van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), omdat het bedrijf de norm voor tijdige postbezorging in 2019 niet heeft gehaald. Die norm komt erop neer dat 95 procent van de brievenbuspost de volgende bezorgdag in de bus moet liggen. PostNL haalde in 2019 94,34 procent. Het cijfer is een gemiddelde over het hele jaar.

Zelf wijt PostNL het niet halen van de norm aan overmacht: er waren problemen in het netwerk van bezorger Sandd, die in 2019 door PostNL werd overgenomen. Om die op te lossen ging PostNL grote hoeveelheden partijenpost via zijn eigen netwerk bezorgen en daardoor kwam de brievenbuspost in het gedrang.

Maar de ACM bestrijdt dat er sprake was overmacht. PostNL heeft gewoon niet goed op die problemen bij Sandd geanticipeerd en bovendien stond de postbezorging in de periode van de overname al onder druk, zegt de waakhond.

Strakke normen

In Nederland is PostNL aangewezen als uitvoerder van de zogenoemde universele postdienst (UPD). Voor die dienst gelden strakke normen voor tijdige bezorging van brievenbuspost (dat wil zeggen: van dinsdag tot en met zaterdag in minimaal 95 procent van de gevallen de volgende bezorgdag).

Voor gewone post haalde PostNL die norm dus niet, maar bij medische en rouwpost, die ook op maandag moet worden bezorgd en waarvoor dezelfde norm geldt, ging het wel goed.

Ook wat betreft de beschikbaarheid van postvestigingen met een volledig dienstenpakket haalde PostNL de norm. 95 procent van de inwoners van Nederland moet binnen een straal van vijf kilometer zo'n vestiging kunnen vinden. In 2019 was dat mogelijk voor 99,7 procent van de Nederlandse bevolking.

Buiten plaatsen met meer dan 5000 inwoners moet minimaal 85 procent van de beschikbare diensten binnen vijf kilometer te vinden zijn. Ook dat was in orde: dat was het geval voor 97,9 procent van de inwoners.