Hoogste IS-leider dood, mogelijk door zelfmoord bij nadering Amerikanen

In het noordwesten van Syrië is vannacht de leider van IS omgekomen, claimt het Witte Huis in een verklaring. President Biden zegt dat hij later vandaag met meer bijzonderheden over de operatie van de speciale troepen zal komen. Of Amerikaanse commando's Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi hebben gedood is niet duidelijk.

Het Witte Huis schrijft dat hij "van het slagveld is verwijderd" en er zijn berichten dat hij zelfmoord heeft gepleegd toen de Amerikanen hem te pakken dreigden te nemen. Hij zou in aanwezigheid van familieleden, onder wie kinderen, een bom tot ontploffing hebben gebracht, schrijft persbureau Reuters op gezag van een hoge Amerikaanse functionaris.

Het Pentagon meldde vanochtend al dat bij de actie geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen, zonder verdere details te geven. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland de situatie in Syrië bijhoudt, zijn onder de burgerbevolking zeker negen mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen.

De reddingswerkersorganisatie Syria Civil Defence, ook bekend als De Witte Helmen, zegt tegen Reuters dat de operatie aan ten minste dertien mensen het leven heeft gekost, onder wie zes kinderen.

Al-Hashimi al-Qurayshi geldt sinds najaar 2019 als de leider van de terroristische groepering. Hij volgde Abu-Bakr al-Baghdadi op, die zelfmoord pleegde op vlucht voor Amerikaanse speciale eenheden. Ook dat gebeurde in het noordwesten van Syrië, ten noorden van de stad Idlib.

Dit zijn beelden van de ravage na de aanval: