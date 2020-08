Google past nieuwe vacature-functie aan na kritiek van concurrenten

Als mensen op Google zoeken op beroepen komen binnenkort beschikbare vacatures bovenaan de resultaten te staan. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Randstad, Monsterboard, DPG Recruitment en de Rijksoverheid. Het Amerikaanse bedrijf wil op termijn honderdduizenden vacatures makkelijker vindbaar maken.

23 vacaturesites klaagden vorig jaar bij de Europese Commissie over de functie van Google, die al langer beschikbaar is in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De banensites vinden dat Google zijn machtspositie misbruikt. Het Amerikaanse bedrijf kan eenvoudig de vacatures bovenaan plaatsen terwijl de sites advertentiegeld moeten betalen om bovenaan de resultaten te komen.

Eurocommissaris Margrethe Vestager, die over mededinging gaat, zei vervolgens de vacaturefunctie van Google op de radar te hebben. Eerder kreeg Google boetes opgelegd omdat het bij andere diensten zijn machtspositie had misbruikt. Zo werd volgens de commissie onder meer een eigen prijsvergelijkingsdienst door Google onrechtmatig bevoordeeld.

Aanpassing na kritiek

Google Nederland-directeur Martijn Bertisen zegt dat is samengewerkt met de Europese Commissie om zorgen over de vacaturedienst weg te nemen. "Na eerdere feedback hebben we directe links bij de vacatures ingebouwd naar de sites met de oorspronkelijke vacatures", zegt Bertisen.

Hij zegt dat het bedrijven vrij staat om mee te doen met de dienst. "Iedereen kan meedoen. In de eerste fase zijn er altijd partners die liever wachten tot de dienst daadwerkelijk is gelanceerd. We verwelkomen iedereen om mee te doen."

Volgens Monsterboard leidde de functie er in andere landen toe dat er gemiddeld meer sollicitaties per vacature binnenkwamen.

Gratis advertenties

Google maakte ook bekend ter waarde van 8,5 miljoen euro aan advertentietegoeden te verstrekken aan Nederlandse mkb-bedrijven en goede doelen. Ook gaat het bedrijf samen met MKB Nederland trainingen geven aan ondernemers om ze meer digitale vaardigheden te leren.