Hutchinson (bijna 39) zet Canada op drempel WK, cruciale zege voor Mexico

Dankzij een zeer talentvolle lichting hoeft het land ook zeker niet voor een figurantenrol te vrezen, zoals in 1986 op de eindronde. Met de eerder genoemde David (Lille), Cyle Larin (Besiktas), Tajon Buchanan (Club Brugge) en de grote ster Alphonso Davies (Bayern München) ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Sindsdien is Hutchinson uitgegroeid tot boegbeeld bij de Turkse topclub Besiktas. Over een paar dagen wordt hij 39, met inmiddels ook de status als recordinternational van Canada.

Hutchinson speelde in het verleden drie seizoenen voor PSV. Toen hij negen jaar geleden vertelde zijn aflopende contract in Eindhoven niet te willen verlengen, hoopte hij nog één keer mooi avontuur aan te gaan.

De Verenigde Staten en Mexico liggen ook op WK-koers.

Sergiño Dest bleef op de bank bij de Amerikanen, die met Heraclied Luca de la Torre in de basis het uitgeschakelde Honduras eenvoudig opzijzetten (3-0). Het duel werd gespeeld in Saint Paul, bij een gevoelstemperatuur van bijna twintig graden onder nul. Diverse spelers van Honduras klaagden over onderkoelingsverschijnselen.

"In de kleedkamer krijgen mijn spelers infusievloeistoffen toegediend en velen van hen hebben pijn", brieste de Hondurese bondscoach Hernán Gómez, die in de rust twee spelers met ademhalingsproblemen moest wisselen.

Raúl Jiménez verzilverde vlak voor tijd een penalty namens de Mexicanen, die het zonder de geblesseerde Edson Álvarez moesten stellen tegen Panama (1-0).