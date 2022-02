Even plassen leidt tot aanhouding actievoerder Sterrebos

De beveiliging van autofabriek VDL Nedcar heeft gisteravond opnieuw een actievoerder in het Sterrebos opgepakt. De vrouw is overgedragen aan de politie en aangehouden.

De vrouw kwam vanuit haar boomhut rond 22.15 uur even naar beneden omdat ze moest plassen. Eenmaal op de grond werd ze in de kraag gegrepen, aldus een woordvoerder van de actiegroep Red Het Sterrebos op de site van 1Limburg.

Als gevolg van de aanhouding zijn er nog twee bezetters in het bos. Eén bezetter deelde met de opgepakte vrouw een zelfgebouwde hut in een oude eik, en is daar nu alleen achtergebleven. De andere bezetter ligt in een met plastic zeilen afgeschermde hangmat aan de zoom van het bos langs de Rijksweg Susteren-Sittard.

Nieuwe productiehal

De bezetters voeren actie tegen de kap van ongeveer zeven hectare van het bos, pal naast de autofabriek van VDL Nedcar. Het bedrijf wil daar een nieuwe productiehal bouwen. De bezettingsactie begon vorige week vrijdagochtend.

Dinsdag leidde dat tot een tegendemonstratie van het personeel. "Werknemers zijn niet tegen natuur, maar deze uitbreiding is van cruciaal belang om de toekomst van 4200 banen veilig te stellen", aldus Ron Peters van vakbond FNV Metaal toen. "Ze hebben al zo vaak moeten vechten voor lijfsbehoud. Nu is die kans er en wordt die ze ontnomen door een aantal mensen in een hangmat."

Niet de eerste keer

Sinds het begin van de actie zijn al meer dan twintig actievoerders aangehouden. De woordvoerder van Red het Sterrebos spreekt van een "domper" dat er weer iemand is opgepakt. "We gaan vandaag overleggen om te zien hoe verder."