Vier mannen vast om dodelijke overdosis Wire-acteur Michael K. Williams

De politie in New York heeft vier mannen gearresteerd in verband met de dood van Michael K. Williams. De Amerikaanse acteur, bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol van Omar Little in de tv-serie The Wire, overleed in september vorig jaar na een overdosis.

Volgens de politie is op bewakingsbeelden te zien dat Williams heroïne kocht, versneden met de sterke pijnstiller fentanyl, van de vier verdachten. In het appartement waar Williams dood werd aangetroffen, werden resten van de drugs gevonden.

De overdosis van Williams werd eerder niet als misdrijf beschouwd. Maar volgens de autoriteiten in New York worden de vier mannen nu aangeklaagd omdat ze met de vervuilde drugs een "volksgezondheidscrisis" veroorzaken in de VS. "En het moet stoppen. Dodelijke opioïden zoals fentanyl en heroïne geven niet om wie je bent of wat je hebt bereikt. Ze veroorzaken verslaving en leiden tot tragedie", aldus de aanklager in een persbericht.

Volgens de autoriteiten bleven de mannen de met fentanyl versneden heroïne verkopen in New York, hoewel ze wisten van de dood van Williams.

Worsteling met drugs

Williams brak bijna twintig jaar geleden door in de HBO-serie The Wire over de strijd van de politie in Baltimore tegen de misdaad. Hij speelde daarin de rol van crimineel Omar Little, die drugsdealers beroofde. Hij gaf in 2016 toe dat hij ook zelf met een drugsverslaving worstelde.