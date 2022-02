Coronabesmetting bij schaatscoach De Wit, die met TeamNL naar Peking vloog

Johan de Wit is positief getest op het coronavirus. De Nederlandse bondscoach van de Japanse schaatsploeg mist daardoor in elk geval een groot deel van de Olympische Spelen.

Er wordt hier weliswaar gewerkt met een superbubbel, maar het systeem is niet waterdicht.

Bovendien heeft De Wit zijn besmetting waarschijnlijk in het olympisch dorp of op de schaatsbaan opgelopen. Daar verbleef hij immers al een week, waarin hij tot nu toe elke dag negatief was getest.

"Er wordt hier weliswaar gewerkt met een superbubbel, maar het systeem is niet waterdicht. Dat zie je aan mij, maar ook aan de andere gevallen. Het virus komt sowieso het dorp binnen. Er gaan nog meer mensen positief bevonden worden, geloof me maar. Het is een soort loterij", aldus De Wit.

Hoewel De Wit alle meetings van de ploeg via videoverbindingen kan blijven bijwonen, houdt hij daarnaast ook hoop om in de loop van het toernooi nog aanwezig te kunnen zijn op de schaatsbaan. "Maar die voorwaarden zijn streng. Twee negatieve PCR-testen of drie negatieve PCR threshold-testen. Het is gewoon afwachten."

In totaal 287 besmettingen

Ondanks de extreem strenge regels, met dagelijks verplichte testen, werden er afgelopen etmaal 55 nieuwe besmettingen gemeld. Daarvan bevonden zich 26 mensen al in die zogenoemde superbubbel, volledig afgezonderd van de Chinese bevolking.

Het totaal aantal besmettingen rond de olympiërs is nu 287. De telling begon op 23 januari, toen de eerste deelnemers in Peking arriveerden. Vanuit TeamNL werd nog geen enkel coronageval gemeld.

"Naar omstandigheden gaat het goed met mij. Maar het blijkt weer. Iedereen kan het overkomen", besluit De Wit. "Maar uiteindelijk kan ik ook alleen maar naar mezelf kijken. Ik had blijkbaar nog secuurder moeten zijn. Het is een waarschuwing voor iedereen die hier is."