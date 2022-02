Wekdienst 3/2: Debat in Tweede Kamer over Oekraïne • Rutte gaat naar Brussel

Goedemorgen! De Tweede Kamer spreekt over de situatie in Oekraïne en premier Mark Rutte gaat in Brussel over datzelfde onderwerp in gesprek met onder anderen Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.

Eerst het weer: Vandaag valt op veel plaatsen af en toe regen. Later wordt het vanuit het westen droog, mogelijk breekt in de kustgebieden de zon nog even door. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 8 of 9 graden.

weertje - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de gespannen situatie in Oekraïne. Gisteren waren premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op bezoek bij de Oekraïense president Zelensky.

Rutte gaat in Brussel in gesprek met de voorzitter van de Europese Raad Michel, Commissievoorzitter Von der Leyen en de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement Metsola. Ook hier staat Oekraïne op de agenda.

Het bedrijf Harsco, dat restproducten verwerkt op het terrein van staalfabriek Tata Steel, staat in Amsterdam voor de rechter vanwege een reeks overtredingen van de milieuregels.

Wat heb je gemist? De gemeentelijke belastingen zijn ook dit jaar weer in bijna alle gemeenten verhoogd. De onroerendezaakbelasting (ozb), die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van een woning en dus aan de huizenprijzen, stijgt gemiddeld met 4,4 procent. De rioolheffing stijgt met 2,9 procent, en de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gaan met 4 procent omhoog. In totaal verwachten gemeenten dit jaar 11,5 miljard euro op te halen met de heffingen, 180 miljoen euro meer dan in 2021. Een en ander blijkt uit de door het CBS verzamelde begrotingscijfers van Nederlandse gemeenten. De stijging van de heffingen verschilt per gemeente en is soms fors. Ander nieuws uit de nacht Kabinet zoekt oplossing voor spaarders die te veel betaalden: Het gaat mogelijk om een miljoen spaarders die over de jaren 2017 tot en met 2021 het bedrag terugkrijgen dat zij via box 3 moesten betalen.

Moederbedrijf Facebook verwacht minder inkomsten, koers flink gedaald: Het is niet vaak voorgekomen dat het techbedrijf in zo'n korte tijd zoveel beurswaarde verloor.

Namen experts onder aanvraag 'geen verrassing', zeggen Anne Frank-onderzoekers: Het onderzoeksteam zegt dat alle genoemde experts in de beginfase toestemming hadden gegeven om hun naam te vermelden op de website van het onderzoek. En dan nog even dit: De politie is een trein in Oost-Brabant binnengegaan nadat er een melding was binnengekomen dat er een verdacht pakketje aan boord was. Zo'n honderd passagiers zijn gefouilleerd. Er is geen explosief aangetroffen. En niet alle reizigers waren daar enorm van geschrokken, zo blijkt. "Het was vreemd genoeg een beetje gezellig."

Reizigers stilgezette trein: 'Vreemd genoeg een beetje gezellig' - NOS