De Schutter raakte in disbalans richting Spelen: 'Doel niet halen is geen falen'

De laatste jaren komt steeds meer naar voren dat veel topsporters kampen met mentale problemen. In een serie van vier verhalen diept de NOS dit onderwerp verder uit. Vandaag deel 3 met oud-shorttrackster Margriet de Schutter.

Ze was een aanstormend talent in de nationale top van het shorttrack en vooral een nuchtere boerendochter van het Groningse land. Daar stond ze dan, als schuchtere schaatsster van nog geen 20 jaar oud, oog in oog met de toenmalige bondscoach van de Nederlandse selectie, de Canadees John Monroe.

Het voorval speelde zich af in de jaren voor de Winterspelen van 2010 in Vancouver, maar Margriet de Schutter (35 inmiddels) kan zich het tafereel nog voor de geest halen alsof het vorige week plaatsvond.

'Wat zijn je doelen?'

Hij riep ons in de kleedkamer bijeen, waar iedereen ten overstaan van de rest van de selectie hardop moest uitspreken of hij of zij geloofde de Olympische Spelen te halen. Deed je dat, dan moest je ook nog zeggen wat je daar zou presteren. Op de boerderij was ik evenwel opgegroeid met het motto: eerst zien, dan geloven. Vanuit die achtergrond schreeuw je niet van de daken."

Degenen die hun ambities niet van de daken konden of durfden te schreeuwen, konden de kleedkamer verlaten. "Dat heeft op mentaal vlak mijn ogen geopend", zegt De Schutter. "Sindsdien weet ik: topsport bedrijven is voor de een iets geheel anders dan voor de ander. Het is cultuur, beleving, hoe je bent opgegroeid. Het maakt zelfs verschil of je uit de Randstad komt of het noorden of zuiden van het land."

"Als topsporter word je zo geconditioneerd dat je je zwaktes niet laat zien. Want doe je dat wel, dan weet je concurrent waar die je op kan pakken." Vaak is het ook een gegeven dat een atleet onzekerheid of twijfel eenvoudigweg niet kán laten zien.