Drie jaar cel en tbs geëist tegen brandstichter CBR-examencentrum Rijswijk

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 39-jarige man die wordt verdacht van brandstichting in het examencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk.

Volgens het OM liep Hagenaar Ahmad B., die gevlucht is uit Syrië, begin dit jaar het pand binnen en stak met benzine kasten en wanden in brand. "Het was niet zijn bedoeling om het pand af te laten branden", zei de verdachte in de rechtbank. "Sorry, ik was die dag mezelf niet."

B. was gefrustreerd omdat hij al acht of negen keer was gezakt voor zijn rijbewijs. Zijn daad was een schreeuw om aandacht en hij wilde uitleg, verklaarde B. in de rechtbank.