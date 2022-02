Schade door uitgestelde kankerdiagnoses lijkt mee te vallen

Vorig jaar hebben bijna 124.000 mensen te horen gekregen dat ze kanker hebben, zo'n 11.000 meer dan in 2020. De laatste jaren nam het aantal gestelde kankerdiagnoses jaarlijks gemiddeld met 2000 toe. Dat de toename vorig jaar zo veel hoger was, komt onder meer doordat mensen in het begin van de coronapandemie minder snel naar de huisarts gingen en doordat de bevolkingsonderzoeken naar kanker toen tijdelijk werden stopgezet. Ook werd een deel van de zorg afgeschaald.

Toch lijken de effecten van de voor sommige patiënten latere diagnose vooralsnog mee te vallen, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), een onderzoeks- en adviesinstituut voor kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat er vorig jaar meer patiënten waren die al bij hun diagnose uitzaaiingen hadden. In dat geval bevindt de ziekte zich in een ongunstiger stadium, omdat de kanker zich dan al heeft uitgebreid naar de lymfeklieren of andere delen van het lichaam.

Volgens het IKNL is het aantal nieuwe kankerpatiënten in 2021 in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Doordat de bevolking groeit en Nederlanders steeds ouder worden, krijgen ieder jaar meer mensen de diagnose kanker.