17 doden in Argentinië door cocaïne, waarschijnlijk versneden met giftige stof

In Argentinië zijn zeker zeventien mensen overleden na het gebruik van cocaïne die waarschijnlijk versneden is met een giftige stof. Ook zijn tot nu toe 56 mensen in het ziekenhuis beland, zeggen Argentijnse autoriteiten. Het gaat voornamelijk om mensen uit buitenwijken van de hoofdstad Buenos Aires.

De Buenos Aires Times schrijft dat de cocaïne mogelijk afkomstig is van een dealer uit de sloppenwijk Puerta 8. De drugs zouden versneden zijn om de kosten te drukken.

De politie zegt dat autopsie moet uitwijzen waaraan de slachtoffers zijn overleden. Zo moet duidelijk worden welke stof er is vermengd met de cocaïne. Het gaat waarschijnlijk om een zeer sterk kalmerend middel. Slachtoffers kregen stuiptrekkingen en plotselinge hartaanvallen.

Negen arrestaties

Cocaïne wordt vaak versneden, maar met verschillende stoffen, zegt Sergio Berni, minister van Veiligheid van de provincie Buenos Aires: "Sommigen doen het met niet-giftige middelen als zetmeel. Anderen doen er hallucinogene stoffen in, maar vaak wordt het niet opgemerkt." Berni roept iedereen op recent gekochte cocaïne weg te gooien.

In sloppenwijken van Buenos Aires zijn door de politie invallen gedaan. Daarbij zijn negen mensen gearresteerd die mogelijk betrokken zijn bij het verhandelen van de vervuilde drugs.