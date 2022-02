Namen experts onder aanvraag 'geen verrassing', zeggen Anne Frank-onderzoekers

Het coldcaseteam dat onlangs een omstreden onderzoek publiceerde naar het verraad van Anne Frank zegt dat het "geen verrassing" kan zijn dat ze de namen van enkele prominente deskundigen genoemd hebben in een subsidieaanvraag voor het onderzoek. Daarmee reageert het team op een publicatie in Trouw.

Daarin zeiden de deskundigen dat hun naam zonder hun medeweten onder een aanvraag aan de gemeente Amsterdam voor 100.000 euro was gezet. Ook wisten ze niet dat hun naam in het dankwoord van het boek over het onderzoek genoemd zou worden. In de aanvraag werden onder meer Amerikaanse onderzoekers genoemd en Nederlandse historici met expertise over de Duitse bezetting. Ze zeggen veelal in het begin van het onderzoek wel enkele gesprekken gehad te hebben, maar nooit teamlid geweest te zijn.

Het onderzoeksteam onder leiding van Pieter van Twisk weerspreekt niet dat de deskundigen er niet van op de hoogte waren dat hun naam genoemd werd in de aanvraag. Wel zeggen ze dat alle genoemde experts in de beginfase toestemming hadden gegeven om hun naam te vermelden op de website van het onderzoek: "Dat wij subsidie zouden gaan aanvragen is nooit een geheim geweest. Daar werd openlijk over gesproken. Wij waren natuurlijk bezig met de financiering van het onderzoeksproject. Dat daarbij hun namen zijn genoemd als zijnde specialisten die zich wilden committeren aan dit project kan dan ook geen verrassing zijn."

'Namedropping'

Direct na publicatie van het onderzoek zeiden veel historici dat er niks deugde van de conclusie dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh de waarschijnlijke verrader van Anne Frank en haar familie was. Deze week voelde de Nederlandse uitgever van het boek zich genoodzaakt excuses aan te bieden en een nieuwe druk voorlopig uit te stellen; Ambo Anthos vond dat het kritischer naar het boek had moeten kijken. Joodse organisaties riepen ook op het boek niet meer uit te geven.

NIOD-archivaris Hubert Berkhout was een van de deskundigen die in de subsidieaanvraag werden genoemd: "Ik zie het vooral als namedropping, want ik was beslist geen teamlid", reageerde hij.