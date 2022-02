Blaak blijft fietsen; krijgt steun van wielerploeg bij kinderwens

Een kinderwens is de normaalste zaak van de wereld, behalve in het peloton. Voor Chantal Blaak was het in 2020 een van de redenen om te stoppen met wielrennen. Maar nu, ook omdat ze in deze kwestie steun krijgt van haar ploeg Team SD Worx, gaat ze door. "Waarom zou je stoppen als je er nu nog zo van geniet?"

In 2020 heeft Blaak genoeg van het fietsen. De uitdaging ontbreekt, haar man zit thuis met een burn-out en ze vraagt zich steeds vaker af: wat stelt dat fietsen nou eigenlijk voor? "Ik was er gewoon klaar mee."

Blaak besluit te stoppen. Zodra het voorjaar van 2022 afloopt, gaat de fiets de schuur in, was haar plan. Maar: "De laatste maanden vind ik het toch wel lastig om te stoppen", grinnikt ze.

Kinderwens

Intussen ging het thuis de goede kant op, klaarde alles langzaam op. Blaak merkte ook: ze kan het nog opbrengen, is nog steeds op niveau. Vervolgens stapte ze de kamer van de directie bij Team SD Worx binnen voor een gesprek. Daaruit bleek: "Of ik nou in mei stop of in juli, we waren er vrij snel uit dat ik de Tour wel mee kon pakken."

Blaak sneed daar nog een ander onderwerp aan. "Ik ben nu 32 en wij hebben ook gewoon een kinderwens", zegt Blaak. "Ik schuif niet onder stoelen of banken dat het ook heeft meegespeeld in het besluit (in 2020, red.) om te stoppen."

"We zijn met dit verhaal naar de ploeg gegaan en hebben gezegd: ik wil fietsen, maar een kinderwens speelt ook mee. Hoe staan jullie daarin?", vertelt Blaak. Zo kwam een heikel punt in de vrouwelijke topsport ter sprake: zwangerschap. Want wat als een atleet na de bevalling niet meer op topniveau terug kan keren?