Van Bronckhorst hard onderuit in Old Firm en verliest koppositie aan rivaal

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn eerste nederlaag als manager van Rangers geleden en niet de minste. Op het veld van grote rivaal Celtic ging zijn ploeg met 3-0 ten onder in de Old Firm, de aloude derby tussen de twee Schotse grootmachten. Winteraankoop Reo Hatate werd de grote man met twee knappe treffers en een assist.

Voorafgaand aan de 427ste editie van de derby was het verschil twee punten in het voordeel van de ploeg van Van Bronckhorst, die zijn debuut maakte als manager in de Old Firm. Beladen is de ontmoeting altijd, maar met de koppositie in het verschiet voor de winnaar gooiden de twee nationale grootmachten er nog een schepje bovenop.

Celtic ging vol vuur van start en werd beloond met een snelle openingstreffer van de Japanner Hatate. De winteraankoop knalde uit een weggekopte corner zijn tweede treffer in dienst van de thuisclub binnen.

Nieuwe Japanse publiekslieveling

Ook in het vervolg bleef de ploeg in hoog tempo aandringen. Spits Giorgios Giakoumakis, vorig seizoen namens VVV-Venlo topscorer van de eredivisie, kreeg drie opgelegde kansen maar had zijn vizier niet op scherp staan.