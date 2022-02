Senegal voor derde keer naar finale Afrika Cup, sprookje Burkina Faso voorbij

Het is een trend in het Afrikaanse voetbal. Vijftien van de 24 bondscoaches op deze Afrika Cup komen uit het land dat zij coachen. Die verhouding lag tien jaar geleden nog heel anders.

De halve finale in Yaoundé was een strijd tussen twee teams met lokale bondscoaches. Aliou Cissé staat sinds 2015 aan het roer bij Senegal en Kamou Malo traint zijn eigen Burkina Faso nu twee jaar.

Senegal heeft voor de derde keer in de historie de finale van de AfrIka Cup behaald. De Leeuwen van Teranga wonnen met 3-1 van het verrassende Burkina Faso.

De eerste helft werd getekend door twee VAR-momenten. Eerst leek Senegal een penalty te krijgen na een stevige botsing in de zestienmeter, maar na beraad met de VAR werd dat teruggedraaid.

Druk coachend zagen Cissé en Malo hoe het duel wat moeizaam op gang kwam. Senegal domineerde, maar creëerde weinig grote kansen. Dat is niet voor het eerst dit toernooi.

De charismatische Cissé is het boegbeeld van die nieuwe generatie Afrikaanse trainers. Toch ontkomt ook hij niet aan kritiek. Zijn leiderschap wordt geroemd, maar aan zijn tactische vermogens wordt weleens getwijfeld.

In de tweede helft schommelde het duel heen en weer en gebeurde er weinig, tot Senegal uit een corner de score opende. Abdou Diallo, de ene centrale verdediger, rondde voorwerk van Kalidou Koulibaly, de andere centrale verdediger, rustig af.

Chaotisch slot

Even later leek Idrissa 'Gana' Gueye Senegal al definitief naar de finale te schieten. Toch was het verzet van Burkina Faso nog niet gebroken. Blati Touré werkte op ingenieuze wijze met de knie de aansluitingstreffer binnen.

Het leverde een spannende slotfase op, maar kort voor tijd maakte vedette Sadio Mané met een stift aan alle twijfel een einde. Burkina Faso, dat werd opgeschrikt door een staatsgreep, ziet een voetbalsprookje ten einde komen.

Senegal krijgt een derde kans om de Afrika Cup te winnen. Het is de perfecte mogelijkheid voor Cissé om te laten zien dat hij zijn ploeg naar zijn hand kan zetten. Morgen weet hij wie de tegenstander wordt: thuisland Kameroen of outsider Egypte.