Heel Marokko kijkt mee met reddingsactie jongen (5) die in 60 meter diepe put vastzit

In het dorp Tamorot, in de noordelijke provincie Chefchaouen, is een 5-jarige jongen in een 60 meter diepe waterput gevallen. Volgens de lokale autoriteiten is de jongen nog in leven en de Marokkaanse hulpdiensten proberen hem met man en macht te bevrijden.

Bewoners uit het dorp en de wijdere omgeving hebben zich rondom de plek van de werkzaamheden verzameld en wachten in spanning af. Inmiddels begint de gebeurtenis nationale aandacht te krijgen.

De kleuter, Rayan genaamd, zit al meer dan 24 uur vast in de put. De hulpdiensten hebben beelden van hem gemaakt door een smartphone af te laten dalen aan een koord. Hierop is te zien dat Rayan nog ademt en beweegt. De opnames worden massaal gedeeld op de Marokkaanse sociale media.

