Tijdelijk een groen label voor gas en kernenergie, ondanks kritiek

Investeringen in gas en kernenergie worden tijdelijk en onder voorwaarden gezien als een groene investering. Ondanks kritiek vanuit het Europees Parlement en van verschillende lidstaten houdt de Europese Commissie vol dat de twee energiebronnen een groen EU-label moeten krijgen. Zowel gas als kernenergie is volgens de commissie nodig tijdens de overgang van sterk vervuilende energiebronnen als olie en steenkool naar zonne- en windenergie. De commissie presenteerde vandaag de Europese 'groene investeringsgids' waarin staat welke investeringen wel en niet duurzaam zijn. Klimaatdoelen bereiken Zo beschouwt de commissie gasgestookte installaties als groen als er sprake is van lage uitstootwaarden. In 2032 vervalt het groene label voor gas. Kernenergie wordt nog tot 2045 gezien als een groene investering. De EC erkent dat de twee energiebronnen niet per se groen zijn, maar acht het gebruik ervan wel noodzakelijk om de klimaatdoelen te bereiken. Wat zijn nou precies de voors en tegens als het gaat om kernenergie? Dat legt NOS op 3 uit in onderstaande video:

In 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moet de uitstoot van CO2 in 2030 al 55 procent minder zijn dan in 1990. Daar zijn veel privé-investeringen voor nodig. Het nieuwe label is belangrijk voor beleggers en investeerders die willen bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Nederland heeft er geen bezwaar tegen dat kernenergie als groene investering wordt beschouwd. Wel is Nederland tegen een groen label voor gas wanneer er meer dan 100 gram CO2 per kilowattuur wordt uitgestoten. Het kabinet heeft samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken de bezwaren tegen gas kenbaar gemaakt bij de commissie. Het besluit van de EC kan in theorie nog worden tegengehouden door een meerderheid van de lidstaten, maar die meerderheid is er niet. De meeste landen zijn het met de commissie eens dat er iets nodig is voor de overgang naar schone energie. In Duitsland zijn bijvoorbeeld alle kolencentrales dicht en er is nog niet voldoenden zonne- en windenergie. Dan is gas gewoon nodig in de tussentijd.