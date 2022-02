Slachtoffers aanval met hete olie in azc wacht nog lange weg

Het herstel van de twee medewerksters van een asielzoekerscentrum die hete olie over zich heen kregen, gaat nog geruime tijd duren. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Beide slachtoffers zijn aanspreekbaar.

De twee vrouwen raakten vorige week donderdag ernstig gewond toen ze op verzoek van de beveiliging van het azc in Sweikhuizen bij Geleen poolshoogte namen in de keuken. Terwijl ze de trap opliepen naar de keuken, overgoot een azc-bewoner hen van bovenaf met de hete olie.

Voorarrest verdachte verlengd

De 42-jarige verdachte van de aanval is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft het voorarrest van de man met veertien dagen verlengd. Waarom hij de vrouwen verwondde is nog niet duidelijk.

Een van de twee slachtoffers heeft een tijd lang in een kunstmatige coma gelegen, meldt L1. "Ze is langere tijd in slaap gehouden, maar inmiddels bij kennis", zegt een COA-woordvoerder.

Beiden naar Duitse ziekenhuizen

De twee slachtoffers werden beiden opgenomen in een Duits ziekenhuis. Een ging naar Aken, de ander naar Keulen. Ze hebben een aantal behandelingen achter de rug, maar moeten nog de nodige ondergaan, zegt het COA. "Het herstel zal een behoorlijke tijd in beslag nemen."

Het azc in Sweikhuizen zit in een voormalig klooster. Er is volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers plaats voor 242 asielzoekers.