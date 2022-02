Petrović na anderhalve maand alweer ontslagen als bondscoach Irak

Željko Petrović kan alweer op zoek naar een nieuwe baan: de Iraakse voetbalbond heeft Petrović ontslagen. Dat besloot de bond woensdag na een speciale vergadering naar aanleiding van de slechte resultaten in de kwalificatie voor het WK in Qatar.

De Iraakse bond IFA maakte in een tweet bekend "de bondscoach te ontlasten en de taak toe te vertrouwen aan een lokale coach", die volgende week al moet worden aangesteld. En de IFA trekt meteen door: er komen strategische plannen, waarvoor de bond een commissie met "ervaring en expertise" wil aanstellen, bestaande uit academici, coaches en oud-spelers.

Geen WK

Petrović volgde eind november Dick Advocaat op als bondscoach van Irak, nadat de Hagenaar aangaf niet verder te willen als hoofdcoach. Advocaats assistent-trainer Cor Pot vertrok ook. Petrović, destijds de andere assistent-trainer van Advocaat, schoof een stoeltje op in de dug-out en werd bondscoach.

Na een teleurstellend resultaat in de Arab Cup - Irak kwam niet voorbij de groepsfase - kreeg Petrović in eerste instantie nog het vertrouwen van de Iraakse bond om het land naar het WK in Qatar te leiden. Maar na 1-0 verlies donderdag tegen Iran en gelijkspel dinsdag tegen Libanon staat Irak met nog twee wedstrijden te gaan vier punten achter op een plek die recht geeft op de playoffs. Dus vindt de bond het mooi geweest.