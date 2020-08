Lizzie Deignan klopt Nederlanders in GP de Plouay

Lizzie Deignan heeft voor de derde keer de GP de Plouay op haar naam geschreven. De 31-jarige Deignan, die onder haar meisjesnaam Armitstead in 2015 wereldkampioen werd, klopte haar landgenote Lizzy Banks in de sprint. De twee Engelse vrouwen reden de laatste 30 kilometer samen aan kop in de stromende regen.

Deignan en Banks hadden vooraan even gezelschap van Jip van den Bos, maar de Nederlandse ging onderuit in een bocht. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten probeerde in de achtervolgende groep van alles om richting de twee Engelse rensters te komen, maar bij gebrek aan een goede samenwerking gaf ze het in de laatste ronde op.

Banks ging de sprint aan op het oplopende stuk richting de finish, maar Deignan bleek te sterk. De renster van Trek-Segafredo won de GP de Plouay ook al in 2015 en 2017. Vorig jaar zegevierde Anna van der Breggen, in 2018 was Amy Pieters de sterkste.