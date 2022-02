Nieuwe renners? Verwachtingen? Teampresentatie SD Worx draait om Amy Pieters

Ploegenpresentaties horen vrolijk te zijn. Het hoort te gaan om verwachtingen van het seizoen, contractverlengingen, nieuwe renners. Maar bij de presentatie van Team SD Worx draaide het om de wielrenster die er niet is: Amy Pieters.

Op 23 december kwam Pieters tijdens een trainingsrit in Spanje hard ten val. Met een traumahelikopter werd ze naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waar ze diezelfde avond aan haar hoofd werd geopereerd. Sindsdien ligt ze - en inmiddels in een ziekenhuis in Den Haag - in coma. Pieters ademt zelfstandig, maar is niet bij kennis.

De vraag die boven de presentatie van de Team SD Worx-renners blijft hangen: hoe is het nu met Pieters? "Stabiel, maar zeer zorgelijk", zegt teammanager Danny Stam. "Zolang Amy niet zelf wakker wordt, weten we niet wat we kunnen verwachten."