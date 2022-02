'Straatintimidatie is van alle tijden' - maar wat is er tegen te doen?

Veel jonge vrouwen krijgen op straat nog geregeld te maken met intimidatie. Eerder vandaag kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met nieuwe cijfers, waaruit naar voren komt dat twee op de drie jonge vrouwen (tussen de 12 en 25 jaar) tussen 2020 en 2021 zijn lastiggevallen op straat. Ook jonge mannen hebben volgens het rapport te kampen met vormen van straatintimidatie.

Ondanks het feit dat zij er ook last van hebben, maken mannen zich toch vaker schuldig aan straatintimidatie, blijkt uit cijfers. Zijn er oplossingen?

Volgens Tamar Fischer, hoofddocent criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, is er geen kant-en-klare oplossing voor het probleem. Maar het is wel belangrijk om bewustzijn te creëren, zodat het aantal incidenten omlaag gaat, zegt ze.

"Het begint bij nastaren of het naroepen met opmerkingen, maar het kan ook verdergaan: vrouwen worden nagelopen of zelfs ingesloten waardoor ze zich niet vrij kunnen bewegen. Het is iets van alle tijd, en niet iets wat alleen in de grote stad gebeurt."

Fischer vindt dat jongens en mannen elkaar aan moeten spreken: "Op het moment dat er negatief gereageerd wordt binnen een vriendengroep op bijvoorbeeld naroepen, zou het kunnen afnemen. Het leed van de vrouwen neemt ook op deze manier af omdat ze op deze manier zien dat hun leed gedeeld wordt."

Ook op deze school hebben scholieren te maken gehad met straatintimidatie: