Bos begint haar gouden missie: 'Zijn punten die nog wat aandacht vereisen'

Bos (28) begint nu als Europees kampioen en winnaar van de wereldbeker aan haar missie. En dat geeft vertrouwen.

"Ik ben ook maar een van de 25 deelnemers. Het veld ligt ongelofelijk dicht bij elkaar", tempert ze het optimisme, kort nadat ze de baan voor het eerst heeft verkend. "Er zijn punten die nog wat aandacht vereisen de komende dagen."

Terug in Peking

Ruim drie maanden geleden was ze ook al even in Peking, maar toch was het nu net even anders dan tijdens haar eerste kennismaking met het olympische ijs. "Het ging niet zo soepel vandaag als het in oktober ging."

Bocht dertien, dat was even schrikken. Ineens voelde het alsof ze vol tegen een muur op ging met haar slee.

"Het is een beetje een gek baantje, maar dat vindt iedereen geloof ik wel", merkt ze uit de eerste reacties. Ook zelf is ze nog wat zoekende. Alles wat wel en niet goed aanvoelt op de baan, wordt na elke sessie keurig opgeschreven. "Ik kan nog niet zeggen dat ik de fijne kneepjes ervan weet."