Olielanden voeren productie op, 'maar benzineprijzen blijft nog even hoog'

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 ligt vandaag op 2,15 euro. "Dat komt deels door steeds hogere btw en accijnzen. En voor een deel door de zwakke euro-koers ten opzichte van de dollar", zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro. Olie wordt immers verhandeld in dollars, maar benzine moet aan de pomp afgerekend worden in euro's. "De spanningen rond Oekraïne drijven de prijs ook op. En dan is er natuurlijk nog de olieprijs."

"Onze chauffeurs zoeken de goedkoopste tankstations", zegt Hedy Borreman, directeur van Taxicentrale Amsterdam. In totaal werken er 900 zelfstandige taxichauffeurs via de centrale. "Ze kunnen hun prijs niet verhogen. Dus de extra kosten doen pijn."

De OPEC-landen en hun bondgenoten schroeven de olieproductie weer wat verder op. Vanaf maart gaan ze 400.000 vaten per dag extra oppompen. Maar ondanks het extra aanbod, blijven de prijzen aan de pomp nog wel even doorstijgen, is de verwachting. De benzineprijs ligt inmiddels op recordhoogte.

Toen de vraag in 2020 wegviel schroefden de olielanden hun productie rigoureus terug. Sinds afgelopen zomer gaat de kraan elke maand weer verder open. "Afgelopen maanden kwamen er steeds 400.000 vaten bij. De bedoeling is dat ze eind dit jaar weer op het niveau van voor corona zitten", zegt Van Cleef. "Maar dat is de papieren versie. In de praktijk blijft de productie de laatste maanden achter."

Het lukt niet alle olieproducerende landen om hun productie op te schroeven. Landen als Nigeria, Angola en Rusland zitten aan hun plafond, zegt zowel Van Geuns als Van Cleef. "Saudi-Arabië zou in het gat kunnen springen, maar doet dat niet vanwege onderlinge afspraken", zegt Van Cleef. En dus stijgt de prijs.

Wat ook meespeelt is dat de zoektocht naar nieuwe olie vermindert. "Steeds meer investeerders lopen weg van olie en gas. Het begint nu te wringen dat de investeringen in olie zijn teruggelopen", zegt Van Geuns. Want hoewel de investeringen in wind en zon oplopen, is de hoeveelheid duurzame energie nog niet voldoende om de vraag op te vangen en de energieprijzen te drukken.

Elektrische taxi's

Dat die transitie hobbelig is, merken ze ook bij de Amsterdamse taxicentrale. "Een deel van onze chauffeurs wil wel de overstap maken naar een elektrische auto, zeker nu de brandstofprijs zo hoog is", zegt Borreman. "Maar de levertijden voor elektrische auto's zijn lang. En bovendien hebben veel chauffeurs niet meer de buffers om een nieuwe auto aan te schaffen na twee jaar corona." Dus blijven de meeste taxichauffeurs afhankelijk van de prijzen aan de pomp. En die blijven voorlopig nog wel even hoog, denkt econoom Van Cleef.

Deze taxichauffeur stapte wel over op elektrisch rijden, waardoor hij nu een paar honderd euro per maand bespaart op brandstof: