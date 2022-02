Trein stilgezet bij Holthees om verdachte situatie, geen explosief aangetroffen

De politie is iets voor 18.00 uur een trein binnengegaan. De trein was stilgezet op het traject tussen Venlo en Nijmegen bij Holthees in Brabant. Zo'n honderd passagiers zijn gefouilleerd omdat er mogelijk een verdacht pakketje aan boord zou zijn. Rond 19.15 uur meldde de veiligheidsregio aan persbureau ANP dat er geen explosief is aangetroffen.

Wat er precies aan de hand was, is niet helemaal duidelijk. De veiligheidsregio twitterde dat er een verdachte situatie was in de trein. De regionale krant De Limburger meldde dat er een verdachte is aangehouden. De veiligheidsregio kan dat niet bevestigen of ontkennen, meldt ANP.