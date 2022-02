#Holthees @gemeentelandvancuijk verdachte situatie in trein van Venlo naar Nijmegen. Nadere berichtgeving volgt.

Omroep Brabant meldt dat de politie massaal aanwezig is in de plaats in de gemeente Land van Cuijk. De politie staat paraat met een arrestatieteam en een helikopter.

De spoorwegovergang is gesloten en de trein staat iets verderop stil.