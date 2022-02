Geen explosief aangetroffen in stilgezette trein

De politie is een trein in Oost-Brabant binnengegaan nadat er een melding was binnengekomen dat er een verdacht pakketje aan boord was. Zo'n honderd passagiers zijn gefouilleerd. Er is geen explosief aangetroffen.

De trein stond stil op het traject Nijmegen-Venlo bij Holthees in de Brabantse gemeente Land van Cuijk. De politie kreeg rond 16.00 uur vanaf het perron in Nijmegen een melding dat iemand in de trein was gestapt met een explosief. Daarop ging de politie in groten getale naar de spoorwegovergang bij Holthees. Vlak daarbij werd de trein stilgezet.

Onder meer het arrestatieteam, een politiehelikopter, de brandweer en verschillende ambulances werden opgeroepen.

Rond 18.00 uur ging de politie gewapend en met kogelwerende vesten de trein in. Ook honden werden ingezet. Omroep Brabant meldt dat de honderd aanwezige passagiers hun handen in de lucht moesten houden terwijl de trein werd doorzocht.

Geen paniek

Een van de passagiers vertelde dat er geen paniek is geweest. "We schrokken wel toen we hoorden dat we onze handen omhoog moesten doen. Dat was toen de trein doorzocht moest worden. Maar dat was het. Eigenlijk was het best gezellig in onze coupé." Volgens haar stopte de trein kort na 16.00 uur en was niet helemaal duidelijk waarom. Zij was op weg naar Venray. "We waren er dus bijna."

Alle passagiers werden gefouilleerd en verlieten daarna de trein. De meesten werden opgehaald. De rest vervolgde de treinreis rond 19.45 uur.

Een verslaggever van Omroep Brabant was bij de trein aanwezig: