Elia scheurt enkelbanden af en komt dit seizoen niet meer in actie

Eljero Elia heeft zijn enkelbanden afgescheurd. De speler van ADO Den Haag kan dit seizoen niet meer in actie komen.

Elia moest in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen De Graafschap per brancard van het veld worden getild, nadat hij in een duel geraakt werd.

ADO liet vanmiddag weten dat de kwetsuur niet meevalt en dat Elia onder het mes zal moeten.