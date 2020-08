Niet op vakantie kunnen door te late testuitslagen: 'Niemand hielp'

Ook op de sociale media-pagina's van de reisorganisaties klagen veel mensen over te late of incorrecte testuitslagen. De webcare heeft het er heel druk mee, laat TUI-woordvoerder Petra Kok weten.

Zeker tientallen mensen konden afgelopen week niet op het vliegtuig naar hun vakantiebestemming stappen omdat ze de benodigde uitslag van hun coronatest te laat kregen. Het aantal testen dat voor toeristen wordt uitgevoerd is fors gestegen sinds ook voor Griekenland een negatieve coronatestuitslag nodig is. Daardoor is het veel drukker geworden bij de bedrijven die de testen uitvoeren.

Op de testlocatie in Baarn, een paar dagen eerder, verliep de test soepel. De wachttijd was kort en na twee minuten stonden ze weer buiten. De stress sloeg pas toe op vrijdagmiddag, twaalf uur voordat de vlucht naar Zakynthos zou vertrekken. "We hebben zoveel noodnummers gebeld, zoveel noodformulieren ingevuld. HuisArtsLab kon niet helpen, Sunweb kon niet helpen. Die noodnummers waren helemaal geen noodnummers want daar kregen we nooit een reactie op", vertelt de gefrustreerde Linde.

Linde stond afgelopen vrijdagnacht op Schiphol met haar vriend, maar mocht niet inchecken. Het stel had zich afgelopen woensdag laten testen en hoewel Linde op donderdag al een negatieve uitslag kreeg, liet de uitslag van haar vriend op zich wachten. Tot kort nadat de vlucht was vertrokken, om precies te zijn. "We waren om 02.00 uur op Schiphol, hebben daar zo lang mogelijk gewacht tot 04.45 uur. Anderhalf uur later kwam de negatieve uitslag van mijn vriend binnen", zegt Linde tegen de NOS.

Reizigers naar Griekenland, Cyprus, Madeira, Curaçao en Aruba hebben een negatieve testuitslag van niet ouder dan 72 uur nodig om binnen te mogen komen. Reisorganisaties TUI, Corendon en Sunweb bieden reizigers een gratis coronatest aan via HuisArtsLab. Een test bij dat lab is niet verplicht; klanten kunnen ook voor andere aanbieders kiezen. Dan worden de kosten alleen niet vergoed.

Om een testuitslag van niet ouder dan 72 uur op de bestemming te kunnen laten zien, moet de test relatief kort voor vertrek worden afgenomen. Aangezien het HuisArtsLab niet werkt met afspraken, maar met een spreekuur, zorgt dat soms voor lange rijen en krappe tijden, zo is te lezen in de klachten. "We merken dat reizigers zich niet altijd bewust zijn van het hele krappe tijdbestek dat er is om deze test te laten doen om op tijd de uitslag te hebben", zegt TUI-woordvoerder Kok.

Linde was zich naar eigen zeggen wel bewust van het krappe schema. "Sunweb zei dat we ons op woensdag of donderdag konden laten testen en wij kozen bewust voor woensdag. Dat werkte uiteindelijk niet in ons voordeel, omdat de testuitslagen maar tot en met zaterdag geldig waren. En de volgende vlucht naar Zakynthos pas later ging."

Onzekerheid

Die zaterdag bood Sunweb alternatieve reizen naar andere landen aan, maar dat waren geen opties voor het stel. Uiteindelijk kreeg Linde iets geregeld met haar vakantiedagen op haar werk en konden ze de reis omboeken naar 2 september. "Nu gaan we 11 dagen in plaats van 10 dagen naar Zakynthos, dat is wel lekker. Maar ik voel me nog niet helemaal zeker, omdat we nu weer zo'n test moeten laten doen."

Het tweetal heeft besloten om deze keer naar een ander bedrijf te gaan, dat los staat van de touroperator. "Hopelijk werkt dat beter. We hebben allebei zo erg behoefte aan vakantie en nu voelt het zo onzeker."

Het HuisArtsLab was niet bereikbaar voor commentaar. Wel is er een verklaring op de website geplaatst. "Reizigers dienen er rekening mee te houden dat testcapaciteit eerst ingezet wordt voor met name de gezondheidszorg en de contactberoepers. Bij een toenemende besmettingsgraad heeft dat tot gevolg dat testen voor vakantiegangers achteraan in de rij komen te staan." Ook is het lab afhankelijk van een Duits bedrijf dat de testen voor hen uitvoert, is te lezen.