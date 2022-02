Praktijkondersteuning huisartsen gered na draai Zilveren Kruis

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat een nieuw financieringssysteem voor huisartsenpraktijkondersteuners voorlopig niet verplichten. Daarmee reageert de verzekeraar op het brede protest onder huisartsen dat in december ontstond.

De artsen vreesden toen dat hun praktijkondersteuners onder de nieuwe regels onbetaalbaar zouden worden en dat daarmee de lokale zorg ernstig zou gaan verschralen. Deze praktijkondersteuners zijn de spin in het web bij het organiseren van de zorg voor mensen met diabetes, astma of hart- en vaatziekten. Als bijvoorbeeld een oudere patiënt na een operatie thuis moet revalideren, is het de praktijkondersteuner die de wijkverpleging inschakelt of een aangepast bed regelt.

Ook preventie is een belangrijke taak. De ondersteuners bellen of versturen berichten naar kwetsbare mensen om zich op tijd te laten onderzoeken. De praktijk leert dat een groot deel anders niet komt opdagen voor de jaarcontroles.

'Onhaalbaar'

Maar juist deze tijdrovende, organiserende taken van praktijkondersteuners zouden niet meer direct vergoed worden uit het speciale potje dat tot eind 2021 bestond. Vanaf dit jaar moesten praktijkondersteuners zichzelf verdienen door meer consulten en medische verrichtingen te declareren.

"Onhaalbaar", zei de Utrechtse huisarts Rinske van de Goor eerder tegen de NOS. "Om financieel uit te komen moet de ondersteuner per dag acht uur lang minimaal twee patiënten per uur zien. Terwijl de behandeling van chronisch zieken vaak complexer is en meer tijd kost."

Overgangstermijn 'te krap'

Zilveren Kruis geeft huisartsen daarom vanaf 1 april de optie om alsnog gebruik te maken van het oude financieringssysteem voor hun praktijkondersteuner. Verliezen die praktijken eventueel in het eerste kwartaal hebben geleden, worden vergoed door de zorgverzekeraar,

"De overgangstermijn naar het nieuwe beleid was voor een aantal huisartsen te krap", zegt Zilveren Kruis-woordvoerder Kim Libosan. "Dat hadden we zorgvuldiger moeten doen en daarom geven we huisartsen deze mogelijkheid."

Kort geding

Christof Zwart, huisarts in Haarlem en drijvende kracht achter een door 2800 huisartsen gesteund protest, is voorzichtig optimistisch. "Heel veel praktijkondersteuners zouden anders hun baan hebben verloren. Mijn eigen praktijkondersteuner vertrekt al deze maand omdat we dachten haar niet meer te kunnen betalen. Achteraf gezien onnodig. We kunnen nu dus op zoek naar een nieuwe ondersteuner."

Zwart blijft echter op zijn hoede. Zo is voor hem nog niet helemaal zeker of het conflict met Zilveren Kruis voor de volledige contractsduur tot 2024 is opgelost. Ook is onduidelijk of huisartsen in alle regio's waar Zilveren Kruis de dominante zorgverzekeraar is, aanspraak kunnen maken op de regeling.

Een collectief kort geding volgende week van 168 huisartsen tegen het plan van Zilveren Kruis zal Zwart daarom voorlopig handhaven. "We hebben overleg gehad met de advocaten en de toezeggingen van Zilveren Kruis vinden we op sommige vlakken nog wat vaag. Dus voor de zekerheid zullen we vooralsnog het kort geding doorzetten."