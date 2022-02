Een vergeten groep slachtoffers: 'asocialen' in Tweede Wereldoorlog

Toch vond ook in Nederland wel 'eugenetische vervolging' plaats. Uit het onderzoek is gebleken dat het in Limburg en Noord-Brabant vaak ook ging om vervolging wegens zogenoemde minderwaardigheid. In de rest van Nederland lijken mensen vooral uit gemakzucht als asocialen te zijn opgesloten. "Het is moeilijk te zeggen waarom dit gedaan is, maar de logische verklaring is dat deze manier van werken zorgde voor weinig papierwerk en er geen rechter aan te pas kwam", vertelt Havinga. "Het was in feite een makkelijke manier om van mensen af te komen."

"In Duitsland werden deze mensen vervolgd, omdat zij niet zouden bijdragen aan een sterk Duits volk. Het ging in feite om een eugenetische vervolging, de zogenaamde 'minderwaardigen' uit een volk verwijderen om de genetische samenstelling van een populatie te verbeteren", aldus Havinga. "De nazi's wilden niet dat deze mensen zich zouden voortplanten. De bezetters hebben niet geprobeerd om het Nederlandse volk genetisch te verbeteren, dat was niet hun prioriteit."

Stefanus Johannes Calis uit Laren was metselaar, maar werkte tijdens de oorlog in een tapijtweverij. Eind 1942 werd hij beschuldigd van het stelen van wol. Kort daarna werd hij gearresteerd, naar het politiebureau in Amsterdam gebracht en vanuit daar zonder rechtszaak doorgestuurd naar kamp Amersfoort. Vervolgens moest hij naar kamp Vught. Uiteindelijk kwam hij terecht in dwangarbeidskamp Watenstedt, een buitenkamp van het beruchte concentratiekamp Neuengamme bij Braunschweig. Hier moest hij waarschijnlijk werken in de oorlogsfabrieken van de Hermann-Goering-Werke. Het was zwaar werk onder erbarmelijke omstandigheden. Er was ook amper voedsel beschikbaar. In Watenstedt is Stef op 18-jarige leeftijd overleden.

Aart Jan den Outer (18 juli 1918 - 11 februari 1945)

Aart Jan den Outer werd geboren op 18 juli 1918 in Rotterdam. Hij groeide op in een gezin met zeven kinderen. Hij was scheepskok toen hij werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz (arbeidsinzet). Aart Jan dook onder, maar op 1 juni 1944 werd hij bij een controle in een tram gearresteerd. Hij werd twaalf dagen vastgehouden in het huis van bewaring te Rotterdam en daarna gedeporteerd naar kamp Amersfoort. Hij werd eind juni tewerkgesteld in de Messerschmidt Werke in Augsburg.

Van 10 tot 30 augustus zat hij in concentratiekamp Dachau. Daarna werd hij tewerkgesteld in een ziekenhuis bij een werkkamp in Welzheim, ook in Zuid-West-Duitsland, bij Stuttgart. Aart Jan was zwaar vermagerd en kreeg ook hier veel te weinig voedsel. Op 5 februari 1945 haalde hij aardappelschillen uit een vuilnisbak. Hij werd betrapt door een soldaat, aangegeven en gearresteerd. Op 11 februari stierf hij in de politiecel nadat hij vier of vijf dagen niets te eten had gekregen en mishandeld was. Van Den Outer hebben de onderzoekers geen foto's gevonden.