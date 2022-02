Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek tegen Tata Steel

Het Openbaar Ministerie begint met een strafrechtelijk onderzoek naar staalproducent Tata Steel IJmuiden en restproductverwerkers Harsco Metals Holland. Het wil onderzoeken of de bedrijven opzettelijk gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater hebben gebracht. Het OM onderzoekt onder meer de rol van de leidinggevenden binnen de bedrijven.

Honderden omwonenden deden vorig jaar aangifte tegen Tata Steel. Het bedrijf zegt mee te werken aan het onderzoek en "ziet de resultaten met vertrouwen tegemoet". Ook zegt Tata Steel zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Als het OM klaar is met het onderzoek zal het bekendmaken of de uitkomsten leiden tot het vervolgen van de bedrijven en de leidinggevenden van Tata Steel en Harsco Metals.

Sanne Walvisch van Stichting Frisse Wind, een groep bezorgde ouders in Kennemerland, is "waanzinnig blij en opgelucht dat we zo serieus genomen worden, ook al voelt het dubbel omdat we eerst zelf aangifte hebben moeten doen. Het is spannend wat er uit het onderzoek komt."

Zwarte sneeuw

Er lopen al verschillende zaken tegen zowel Harsco Metals als Tata Steel. Morgen moet Harsco voor de rechtbank Amsterdam verschijnen vanwege mogelijke overtredingen van de vergunningsvoorschriften. Later dit jaar moet ook Tata voor de rechter verantwoording afleggen voor vier overtredingen, waaronder de 'zwarte sneeuw' die vermoedelijk is ontstaan door kolenstof in februari 2021.

De zwarte sneeuw vormde ook een aanleiding voor de aangiftes van honderden omwonenden. De omwonenden klagen al jaren over de vervuiling van de staalfabriek, maar door door de sneeuw vorig jaar was die extra zichtbaar.

