Kabinet heeft geen oordeel over afschaffing verplichte bedenktermijn abortus

Over het afschaffen van de vijf dagen gaat het al heel lang in de politiek, dus waarom staat dat nu opeens weer op de agenda? Nieuwsuur legt het uit:

CDA en ChristenUnie zien niets in de wet. Volgens de regeringspartijen ontbreekt door het schrappen van de verplichte vijf dagen de balans tussen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de rechten van het ongeboren leven. In elk geval SGP en Forum voor Democratie zijn ook tegen.

Volgens hen blijft er sprake van een zorgvuldige procedure: de arts moet altijd blijven vaststellen of de vrouw vrijwillig een afweging kan maken en de arts zal geen abortus uitvoeren als de vrouw twijfelt of onder druk wordt gezet. De initiatiefnemers spreken van een "flexibele beraadtermijn", die wordt afgestemd op de situatie van de vrouw.

De wet is een initiatief van D66, VVD, PvdA en GroenLinks. Kamerleden van die partijen vinden dat vrouwen zelf moeten kunnen bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben om een beslissing te nemen en dat een verplichting van vijf dagen betuttelend is.

Hij zei dat hij zich daarom zou onthouden van een advies. Hij ging wel in op allerlei concrete praktische vragen. De wet kan zo goed als zeker op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen en moet dan ook nog worden behandeld door de Eerste Kamer.

Het kabinet zal niet met een eigen mening komen over de initiatiefwet om de verplichte vijf dagen bedenktijd bij abortus af te schaffen. Minister Kuipers van Volksgezondheid wees bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer op de afspraak in het coalitieakkoord dat de afschaffing "een persoonlijke afweging voor Kamerleden" is.

Kuipers zei, zonder dus een oordeel te geven over de wenselijkheid van het inititatiefvoorstel, dat de zorgvuldigheidseisen voor artsen niet veranderen. Hij wees ook op de afspraak in het coalitieakkoord dat het kabinet meer wil doen om het aantal onbedoelde zwangerschappen te verminderen. In het voorjaar komt het kabinet met een uitwerking van dat plan.

Volgende week woensdag of donderdag stemt de Tweede Kamer over de wet. En het is voor de coalitiepartijen dus een 'vrije kwestie'. VVD-fractievoorzitter Hermans benadrukte dat elk lid van de VVD-fractie een eigen afweging zal maken en daarbij zal kijken naar de balans tussen het beschermen van het ongeboren leven en de hulpverlening en vrijheid van vrouwen in nood. Zijzelf staat achter de wet.