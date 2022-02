Pechvogel Herlings na voetoperatie weer lang uit roulatie: 'Crash van niks'

Toch is zijn KTM optimistisch. "De blessure is niet zo complex als zijn voetprobleem in 2019", zegt teambaas Joel Smets. "Over twee weken kan Jeffrey hopelijk uit het gips en dan zelfs beginnen met wat lichte training, zoals zwemmen. We zullen daarna moeten zien hoe snel zijn herstel verloopt om zijn rentree in de GP te plannen."

Steentje

Herlings verbleef afgelopen week in het Spaanse Montearagón, waar hij van het weekend in de aanloop naar de start van de WK-strijd nog een race om het Spaans kampioenschap winnend afsloot. Een dag later ging het mis bij een sprong over een bult.

"We betalen de prijs voor een crash van niks", zegt Herlings in een reactie via zijn team. "Ik raakte denk ik een steentje bij de sprong en daardoor ging ik over het stuur. De impact op mijn voet was behoorlijk groot."

Herlings is geen onbekende in de ziekenboeg. De afgelopen jaren rekende de motorcrosser met heel wat blessureleed af.