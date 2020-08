Organisaties eisen vervolging van dj om 'coronalied' over Chinezen

Zes maatschappelijke organisaties willen dat de rechter het Openbaar Ministerie dwingt om radio-dj Lex Gaarthuis te vervolgen vanwege zijn coronalied. Ze beginnen daarom een zogenoemde artikel 12-procedure bij het gerechtshof, oftewel een klacht over de beslissing van het OM om niet te vervolgen.

In februari ontstond ophef over het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen, waarin Gaarthuis op de zender Radio 10 als het typetje Toon zingt over het coronavirus, en de schuld daarvoor legt bij de Chinezen.

De politie en het Meldpunt Discriminatie kregen duizenden meldingen over het lied. Vijf mensen deden aangifte. Een week na de uitzending maakt Gaarthuis in zijn programma excuses en zei dat hij met de sketch "ver over de grens van het goede fatsoen heen" was gegaan. "Ik heb een grote fout gemaakt en besef nu hoezeer ik mensen van de Chinese gemeenschap heb gekwetst."

Het Openbaar Ministerie besloot in juni om Gaarthuis niet te vervolgen omdat het lied satirisch zou zijn en "binnen de context van de artistieke expressie" zou passen. Het OM woog de excuses van de dj mee in dat besluit.