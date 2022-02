Zangeressen over misstanden in muziekwereld: 'Iedereen heeft wel verhaal'

Bijna dertig Nederlandse zangeressen hebben in een open brief opgeroepen dat er meer mogelijkheden moeten komen voor artiesten om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden en dat mannen in de muziekindustrie trainingen krijgen over dit onderwerp. De brief is een initiatief van zangeressen Linde Schöne, Laura Jansen en Aafke Romeijn en werd onder anderen ondertekend door Claudia de Breij, Glennis Grace en Hadewych Minis.

De zangeressen komen onder meer met de oproep naar aanleiding van de BOOS-onthullingen over The Voice of Holland. Voormalig muzikaal leider van het programma Jeroen Rietbergen, coach Ali B en een regisseur worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

'Hand op je bil'

De zangeressen benadrukken dat seksueel overschrijdend gedrag regelmatig voorkomt in de muziekindustrie. "Vrijwel ieder van ons heeft een of meerdere verhalen te vertellen. Over de producer die ineens zijn lul tevoorschijn haalde, of de vijftien jaar oudere manager die een relatie met je aanging toen je achttien was. De collega-artiest die zijn hand op je bil legde. De radioproducer die ongepaste opmerkingen maakte. Of de talentenjachtcoach die ineens achter je aanzat."

Wat speelt er precies bij The Voice? Bekijk het in de video: