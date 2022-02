Kabinet zet subsidie corona-zorgbanen stop na vermoeden van fraude

Minister Helder voor Medische Zorg zet de subsidieregeling voor 'coronabanen in de zorg' tijdelijk stop vanwege een vermoeden van fraude. Het lijkt erop dat er een bedrag van ten minste 2,9 miljoen euro is weggesluisd naar een buitenlandse bankrekening. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Helder dat de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie vorige week melding heeft gedaan van mogelijk misbruik van de COZO, zoals de subsidieregeling heet. Dat is voor haar de aanleiding om de regeling stil te leggen. "Eerst moet duidelijk zijn wat de aard en de omvang van de signalen zijn en op welke wijze de regeling in 2022 kan worden uitgevoerd met een beperkt risico op misbruik of oneigenlijk gebruik."

Coronabanen in de zorg zijn volledig gesubsidieerde, ondersteunende functies om het zorgpersoneel te ontlasten gedurende de pandemie. In 2021 is er in totaal bijna 84 miljoen aan subsidie verleend aan 513 zorgaanbieders voor 7342 coronabanen, Het was de bedoeling de regeling dit jaar tot en met juni door te laten gaan. De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie houdt zich bezig met strafrechtelijke handhaving van fraude in de zorg en doet dat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.