Onderzoekers Anne Frank gebruikten namen deskundigen zonder toestemming

Maar meerdere historici en onderzoekers zeggen tegen de krant dat hen voor publicatie nooit gevraagd is om als zodanig genoemd te worden. NIOD-archivaris Hubert Berkhout reageert: "Ik zie het vooral als namedropping, want ik was beslist geen teamlid."

Onmiddellijk nadat vorige week de conclusies in het boek wereldkundig waren gemaakt, kwam er van veel kanten kritiek op het onderzoek. Er was bewondering voor de grote hoeveelheid informatie die het team met moderne methoden boven water had gekregen, maar de conclusie dat de notaris Van den Bergh de bewoners van het Achterhuis verraadde was te veel gestoeld op aannames, vonden kenners. Uitgeverij Ambo Anthos bood maandag excuses aan voor het boek dat na het onderzoek verscheen. De uitgeverij had naar eigen zeggen een "kritischer" houding moeten aannemen.

Zonder hun medeweten zijn namen van deskundigen genoemd in de subsidieaanvraag en het dankwoord bij het omstreden onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Het onderzoek verscheen vorige maand in boekvorm.

Veel deskundigen die betrokken zijn bij het onderzoek blijken vooral in de oriënterende fase, in 2017, gesproken te zijn door het team. Om verdere adviezen of een oordeel over de bevindingen is hen niet meer gevraagd.

In het dankwoord schrijven de auteurs dat ze er niet van uit mogen gaan dat geraadpleegde deskundigen zich achter de uitkomsten scharen. Bij navraag van Trouw blijken sommigen van hen juist medewerking geweigerd te hebben, terwijl ze wel worden genoemd. Tegenover Trouw wil projectleider Pieter van Twisk niet ingaan op de kwestie.

'Gemeente niet inhoudelijk betrokken'

De gemeente Amsterdam zegt "een eenmalige bijdrage van 100.000 euro geleverd te hebben aan de onderzoekers voor hun onderzoek in de bronnen van onder andere het Stadsarchief". De data die het onderzoek opleverde worden beschikbaar voor vervolgonderzoek.

Verder heeft de gemeente "geen inhoudelijke bemoeienis gehad met het onderzoek, de methodiek van het onderzoek, dan wel de uitkomst van het onderzoek, zoals we dat nooit doen bij onafhankelijk onderzoek. Er wordt momenteel gewerkt aan een raadsbrief", staat in de verklaring. Op vragen over de subsidieaanvraag gaat een woordvoerder niet in.

