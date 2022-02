Tientallen doden nadat stroomkabel op markt terechtkomt in Congo

Zeker 25 mensen zijn in een buitenwijk van de Congolese hoofdstad Kinshasa om het leven gekomen doordat een afgebroken hoogspanningskabel op een markt en een aantal huizen terecht was gekomen.

De premier van de Democratische Republiek Congo zegt dat het ongeval gebeurde door slecht weer. "Ik voel mee met de intense pijn van de families. Mijn gedachten gaan ook uit naar de gewonden." Op beelden is de ravage goed te zien. Op de markt staat een laag water en er liggen meerdere slachtoffers.

Aanval van militie

Vandaag werd ook bekend dat dinsdagavond tientallen mensen zijn omgekomen in een opvangkamp voor ontheemde personen in het oosten van het land, in de provincie Ituri. Dat gebeurde bij een aanval door een militie.

Een ooggetuige spreekt tegen persbureau Reuters van zeker zestig doden, andere bronnen melden meer dan veertig doden. In het oosten van het land zijn vele milities actief.

De regio Oost-Congo lijdt al ruim twintig jaar onder aanhoudend geweld. Veel mensen raken ontheemd door de strijd tussen het leger en rebellen en komen terecht in opvangkampen.