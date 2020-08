Na Dumoulin stapt ook Oomen over naar Jumbo-Visma

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu beklonken: wielrenner Sam Oomen verruilt Team Sunweb na dit seizoen voor Jumbo-Visma.

Oomen was in 2018 de luxeknecht van Dumoulin in de Giro d'Italia en eindigde knap als negende. In de Giro van 2019 liep hij echter een gebroken heup op, waarna hij ook geopereerd moest worden aan een vernauwde liesslagader. Alles bij elkaar kostte dat hem negen maanden, waarna de renner zijn oude topniveau nog niet wist aan te tikken.

Dit jaar is Oomen wederom van de partij in Italië. Hij behoort niet tot de Sunweb-selectie voor de komende Tour de France.