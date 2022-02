Groothuis: 'Begeleiding sporters met mentale problemen nog steeds waardeloos'

In 2011 valt hij van het ene op het andere moment om. Een jaar later treedt hij als eerste Nederlandse topsporter openlijk naar buiten over zijn mentale gesteldheid. Het woord depressie valt en daarmee doorbreekt hij een groot taboe.

Ondertussen wakkerde in zijn hoofd een storm van ondefinieerbare gevoelens . Een alsmaar groeiende gemoedstoestand die zich niet liet vangen in cijfers. Het ontaardde tot iets ongrijpbaars dat zich volgens hem het best laat omschrijven als 'een hel'.

"Als in de training bijvoorbeeld iets niet lukte of de resultaten vielen tegen tijdens wedstrijden, gingen de tanden op elkaar. Dan werd ik steeds agressiever en probeerde ik uit alle macht toch mijn doel te bereiken. Ik was zo hard voor mezelf dat ik er uiteindelijk aan onderdoor ging. Het haalde alle plezier in het schaatsen bij me weg. Ik vond er op het laatst geen bal meer aan om topsport te bedrijven."

Als schaatser is Groothuis (40) een klassiek type topsporter. Meedogenloos voor zichzelf. Iemand die zich veel, zo niet alles ontzegt om zijn doel te bereiken. Goed is nooit goed genoeg. Het kan, nee, het móét altijd beter.

Een zware blessure waarbij hij in 2007 zijn achillespees afsneed is, zo denkt hij achteraf, de voedingsbodem tot het ontwikkelen van zijn depressie geweest. "Ik ben toen vier maanden lang letterlijk in mijn eentje bezig geweest om te revalideren. In een sociaal isolement raken is één van de meest voorkomende oorzaken van het krijgen van mentale problemen."

De eerste tekenen van herstel dienen zich aan wanneer hij zijn bestaan als topsporter relativeert. Wat voor veel atleten een doodzonde is, blijkt voor hem de reddende strohalm.

"De enige manier om het plezier te hervinden, was door te zeggen: fuck dat schaatsen. Het was voor mij totaal onbelangrijk of ik eerste of 25e werd. Als ik het plezier in de sport maar weer hervond."

Benoemen of niet?

Hij slaagt daarin en daarmee boekt hij in 2012 ook zijn eerste mondiale succes. In Calgary wordt hij wereldkampioen sprint. "Ik was op dat moment ik al over mijn depressie heen, ook al had ik soms nog wel last van naweeën. Toen ik werd gehuldigd en de pers te woord moest staan, heb ik me een seconde afgevraagd of ik zou benoemen wat me een jaar eerder was overkomen."

"Daar heb ik van af gezien, omdat ik net wereldkampioen was geworden en daar een feestje van wilde maken. Ondanks het feit dat die depressie het belangrijkste was wat zich op dat moment in mijn leven afgespeeld had."

Datzelfde jaar wordt hij ook wereldkampioen op de 1.000 meter, de afstand waarop hij in 2014 in Sotsji olympisch goud wint. Twee jaar later is zijn loopbaan voorbij.