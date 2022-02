Meisje (17) opgepakt dat mensen door heel Nederland oplichtte met bankpasfraude

De politie heeft in Almere een zeventienjarig meisje opgepakt dat ervan wordt verdacht via bankpasfraude door heel Nederland zeker 44.000 euro te hebben buitgemaakt.

Het meisje zou vanaf mei 2021 op meerdere plekken in het land mensen hebben opgelicht, in onder meer Zeeland, Utrecht en Friesland.

De slachtoffers zijn vooral ouderen. Ze werden gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die hen om hun pincode vroeg en hen ervan overtuigde om hun bankpas aan een koerier mee te geven. Daarna werd geld gestolen van hun rekening.

De politie toonde eind november vorig jaar beelden van het meisje in Opsporing Verzocht. Dankzij tips werd de identiteit van het meisje achterhaald. Ze is dinsdagochtend aangehouden en haar woning is doorzocht. Voor verder onderzoek is ze naar een cellencomplex van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant gebracht, waar ze wordt verhoord.