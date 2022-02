Jakobsen begint seizoen in Valencia: 'Een sprinter denkt altijd dat-ie de beste is'

"Het is geweldig om met de beste lead-out van de afgelopen jaren te mogen werken. Hij is mijn kamergenoot en ik probeer veel van hem te leren."

Aan de laatste keren dat Jakobsen in sprintfinales kon rekenen op Mørkøv, heeft de renner van QuickStep goede herinneringen. Jakobsen won ritten in de Ronde van Turkije, de Ronde van Californië en twee keer de Scheldeprijs met behulp van de Deen.

"Ik ben blij dat ik hier met Mørkøv ben. Het is ruim twee jaar geleden dat we echt achter elkaar hebben gezeten", vertelt Jakobsen voor zijn seizoenstart.

Het jaar van de 25-jarige Jakobsen staat vooral in het teken van de Tour de France. Mede daarom rijdt hij in Valencia al met lead-outman Michael Mørkøv. De Deen wordt gezien als beste sprintaantrekker ter wereld en zal dat dit seizoen voor Jakobsen doen.

In het wielrennen wordt de voorlaatste renner van een sprinttrein lead-out man genoemd. Die heeft als taak om de sprinter in de laatste paar honderd meters op sleeptouw te nemen, zodat die zonder extra inspanning laat op kop komt en met een krachtsexplosie de rit kan winnen.

Mørkøv rijdt al sinds 2018 voor de ploeg van Patrick Lefevere en was goud waard voor sprinters zoals Fernando Gaviria, Sam Bennett en Elia Viviani. Afgelopen Tour was hij de man die ervoor zorgde dat Mark Cavendish vier etappes wist te winnen.

Zelf won de Deen op de weg niet zo veel; een rit in de Ronde van Spanje in 2013 is zijn enige overwinning. Op de baan is hij succesvoller; afgelopen zomer won hij olympisch goud op de koppelkoers.

Beste sprinter?

Jakobsen moet het in Valencia opnemen tegen sprinters als Viviani, Giacomo Nizzolo en Alexander Kristoff. Op de vraag wie de beste sprinter in het veld is, heeft Remco Evenepoel, die naast Jakobsen zit tijdens het perspraatje, een duidelijk antwoord. "Dat vraag je nu aan de beste sprinter zelf..."

"Een sprinter denkt altijd dat-ie de beste is", lacht Jakobsen eerst. Dan serieuzer: "Ik ga niet zeggen dat ik hier de snelste ben, maar ik zet mezelf zeker in de top vijf van sprinters."