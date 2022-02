Markante Rotterdamse brug moet uit elkaar voor peperduur jacht Jeff Bezos

De Koningshavenbrug in Rotterdam moet opnieuw uit elkaar. De markante brug is te laag voor een groot jacht dat Jeff Bezos, de steenrijke eigenaar van techgigant en webwinkel Amazon, in Alblasserdam laat bouwen.

Daarmee lijkt de gemeente een belofte uit 2017 te breken. Toen zei Rotterdam na een grote renovatie dat de brug, onder Rotterdammers bekend als De Hef, nooit meer gedemonteerd zou worden.

Jeff Bezos, een van de rijkste mensen ter wereld met een geschat vermogen van 177 miljard dollar, heeft bij jachtbouwbedrijf Oceanco in Alblasserdam een gigantisch plezierjacht besteld dat naar verluidt 430 miljoen euro gaat kosten. Maar er is een probleem met de Koningshavenbrug: die heeft een doorvaarhoogte van veertig meter en dat is te laag voor de driemaster van Bezos.

De scheepsbouwer heeft de gemeente Rotterdam gevraagd de brug tijdelijk te ontmantelen, zodat het schip er onderdoor kan. Het middenstuk moet er tijdelijk tussenuit. Oceanco en Bezos vergoeden de kosten, meldt Rijnmond.

Rijksmonument

Door de komst van de Willemsspoortunnel rijden er sinds 1993 geen treinen meer over de brug, die daarvoor de oeververbinding vormde voor het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam. De brug is tegenwoordig een rijksmonument en dat betekent dat er niet zomaar veranderingen aan de brug mogen worden aangebracht.

Gemeentelijk projectleider Marcel Walravens zegt dat het om 'onderhoud' gaat, omdat de brug niet wordt aangepast. Als het schip de brug is gepasseerd, wordt De Hef weer hersteld. Voor de verbouwing is al een vergunning aangevraagd.

De brug stamt uit 1878, was eerst een draaibrug maar werd na aanvaringen en opstoppingen een hefbrug. Op 14 mei 1940 raakte de Koningshavenbrug zwaar beschadigd bij het bombardement van Rotterdam. Als een van de eerste bouwwerken van de stad werd de brug na de oorlog gerepareerd.

Zeg nooit nooit

Projectleider Walravens zegt tegen Rijnmond dat het "niet praktisch" is om het schip gedeeltelijk te bouwen, door De Hef sturen, en vervolgens ergens anders af te bouwen. "Als jij een grote klus ergens uitvoert, wil je wel dat al je gereedschap op die plek ligt. Anders moet je constant heen en weer. Daarnaast zijn er nagenoeg geen locaties waar dit werk afgemaakt kan worden."

Dat de gemeente Rotterdam ooit een belofte heeft gedaan om De Hef nooit meer aan te tasten, ligt volgens Walravens genuanceerder. "Zeg nooit nooit. Ik zie het als zo efficiënt mogelijk omgaan met de middelen die je hebt."