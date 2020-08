RIVM-protocol contactonderzoek aangepast na telefoontje ministerie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het RIVM vrijdagavond gevraagd om pas op de plaats te maken bij het bron- en contactonderzoek. Een wijziging die het RIVM donderdag doorvoerde, is daardoor vrijdagavond al weer teruggedraaid.

Contacten van coronapatiënten moeten nu toch weer drie keer door de GGD worden gebeld over hun gezondheidssituatie en quarantaine-status. Donderdag besloot het RIVM juist nog om het extra controle-telefoontje te schrappen omdat de quarantaineperiode is verlaagd van veertien naar tien dagen.

Het tussentijdse belmoment was volgens het RIVM "niet meer van toegevoegde waarde". Ook werd het extra telefoontje door contacten als irritant ervaren en zou daardoor contra-productief zijn. Een belmoment minder zou verder de toch al zwaar belaste GGD honderden telefoontjes per dag schelen.

De RIVM-website vermeldt nu echter dat de verandering van donderdag is teruggedraaid in afwachting van een nieuw opschalingsplan van de GGD. Maar na vragen daarover van de NOS erkent het RIVM dat die lezing afkomstig is het ministerie. "Ze hebben ons gevraagd om pas op de plaats te maken. Wij hebben toen de beslissing teruggedraaid", zegt een woordvoerder.

Voor het RIVM zijn de redenen om het aantal belmomenten te verminderen niet veranderd. "Er is een afweging gemaakt over wat belangrijker is, dat is blijkbaar het plan", zegt de woordvoerder. Of het ministerie vaker verzoeken doet om RIVM-protocollen aan te passen is onduidelijk. "Ik zeg niet dat het nooit gebeurt, maar ik weet het niet."

Integraal plaatje

Het ministerie van VWS noemt de wijziging in het protocol desgevraagd het gevolg van een gezamenlijk overleg tussen VWS, het RIVM en de GGD's. "We hebben in overleg besloten om een integraal plaatje te maken, daar hoort ook het nieuwe opschalingsplan bij", zegt een woordvoerder van minister De Jonge.

Onduidelijk is waarom er moet worden gewacht met het maken van aanpassingen aan het protocol, zolang het nieuwe opschalingsplan van de GGD nog niet klaar is. In het plan zal komen staan met hoeveel bron- en contactonderzoeken er rekening wordt gehouden in het najaar en hoeveel extra personeel er nodig is om de telefoontjes te plegen.

Het RIVM-protocol dient als handleiding voor de GGD bij het bron- en contactonderzoek. Er staat onder andere in vermeld hoe vaak en wanneer nauwe contacten van een coronapatiënt moeten worden gebeld.

'RIVM laat eigen motivatie schieten'

Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries noemt het terugdraaien van de aanpassing een kleine kwestie, maar desondanks opmerkelijk. "Ze komen nu terug van een besluit dat je eerder om goede redenen hebt genomen. Het lijkt er nu op dat het RIVM hier de eigen motivatie laat schieten en beïnvloed wordt door ambtenaren."

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag ontkende het RIVM nog dat adviezen, berekeningen en wetenschappelijk onderzoek gekleurd zijn door de politieke wensen van ministeries. RIVM-directeur Hans Brug verwees daarbij naar de Wet op het RIVM, waarin staat dat de minister geen aanwijzingen mag geven aan het RIVM.

Vorige maand constateerde voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in Nieuwsuur dat het RIVM en het ministerie van VWS te veel vermengd zijn geraakt in de coronacrisis.