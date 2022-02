Den Haag weert nieuwe aanbieders van deelscooters vanwege parkeerhinder

De gemeente Den Haag gaat nieuwe aanbieders van deelscooters weren. De scooters van bedrijven die nu al in de stad actief zijn veroorzaken ergernis, omdat gebruikers de voertuigen vaak slordig geparkeerd op de stoep achterlaten.

"Iedereen kent dat wel: deelscooters en bezorgscooters staan overal op de stoep waardoor een voetganger er niet meer langs kan", zegt wethouder mobiliteit Robert van Asten in het NOS Radio 1 Journaal. "En iemand in een rolstoel kan zo'n zware scooter al helemaal niet opzij zetten. Je moet echt vrije toegang hebben in de stad, dus daar moeten we aan werken."

De deelscooter is sinds 2017 aan een opmars bezig in Nederlandse steden. Met een app kunnen gebruikers ze reserveren en ermee wegrijden. In Den Haag rijden er ongeveer 1350 scooters van drie aanbieders. Hoewel die met boetes of beloningen proberen te zorgen dat hun gebruikers de scooters op een goede plek wegzetten, wordt dat nog regelmatig niet gedaan.

Problemen in binnenstad het grootst

In de binnenstad met veel smalle stoepen en straten zijn de problemen het grootst. Wethouder Van Asten: "Als daar deelscooters in het wilde weg worden geparkeerd kan ik me heel goed voorstellen dat de bewoners zeggen: dit gaat zo niet langer."

De gemeente heeft daarom dus besloten om geen nieuwe aanbieders meer toe te laten. Bestaande aanbieders mogen elk maximaal 500 scooters plaatsen. Ook wil de gemeente een aantal parkeerstations creëren waar de scooters moeten worden afgegeven in plaats van dat ze op de stoep worden neergezet.

Parkeerplekken voor auto's verwijderd

De vaste plekken voor de deelscooters gaan ten koste van een aantal parkeerplekken voor auto's. De gemeente laat de aanbieders van de deelscooters betalen voor het gebruik van deze plekken.

In andere steden wordt al gewerkt met strengere regels voor deelscooters: zo mogen in Groningen deelscooters bijvoorbeeld niet meer in het centrum geparkeerd worden en mogen ze 's nachts niet gebruikt worden.

De aanpak lijkt enigszins op die van de deelfiets rond 2017. Ook daar werden fietsen waarvan het slot met een app kon worden geopend op willekeurige plekken achtergelaten, waardoor veel hinder ontstond. Onder meer de gemeente Amsterdam kwam daarom in 2017 met een verbod. Inmiddels staat de stad een klein aantal deelfietsen weer toe, maar die moeten wel in speciaal gemarkeerde parkeervakken worden teruggebracht, zoals Den Haag ook wil gaan doen met de deelscooters.