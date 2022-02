Onderzoek: 'Meer vertrouwen in overheid leidt tot minder besmettingen'

Het aantal coronabesmettingen in een land hangt nauw samen met de mate van vertrouwen van de bevolking in de overheid en elkaar. Dat zeggen onderzoekers in een studie die in het medische tijdschrift The Lancet is gepubliceerd. Vertrouwen of een gebrek daaraan is een betere graadmeter dan inkomensgelijkheid, de kwaliteit van de gezondheidszorg of hoe een land zich heeft voorbereid op de pandemie, zeggen de onderzoekers.

Voor de studie werd gekeken naar data uit 177 landen. Onderzoekers van de universiteit van Washington en de Council on Foreign Relations concluderen dat wanneer de mate van vertrouwen in de overheid in alle landen zo hoog was geweest als in Denemarken, er wereldwijd bijna 13 procent minder coronabesmettingen geweest zouden zijn.

Het vertrouwen in andere mensen speelt een nog grotere rol, betogen de onderzoekers. Als dat wereldwijd op het Deense niveau zou hebben gezeten zouden er wereldwijd 40 procent, of in absolute getallen 440 miljoen minder infecties geweest zijn in de periode van 21 maanden die het onderzoek beslaat.

Weinig vertrouwen onder Amerikanen

De auteurs kwamen tot hun conclusie door te kijken naar gestandaardiseerde infectiepercentages in verschillende landen. Bij het beoordelen van factoren waarop de overheid geen invloed heeft, zoals de leeftijd van de bevolking, vonden onderzoekers duidelijke aanwijzingen dat sommige regeringen het beter hadden gedaan dan andere.

De Verenigde Staten hadden bijvoorbeeld het op één na slechtst gestandaardiseerde infectiepercentage van alle landen met een hoog inkomen. De Amerikaanse regering had moeite om de bevolking ervan te overtuigen maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals afstand houden of vaccinatie.

Uit meerdere peilingen komt naar voren dat in de Verenigde Staten het vertrouwen in de overheid laag is in vergelijking met andere landen met een hoog inkomen.

Vietnam scoort beter dan verwacht

Een minder welvarend land als Vietnam wist in het begin van de pandemie het aantal infecties en dodelijke slachtoffers wel laag te houden, terwijl rijke landen met een goed ontwikkelde zorgsysteem als de VS en een groot deel van Europa het moeilijk hadden. Thomas Bollyky, een van de auteurs van het onderzoek, zegt in The Washington Post dat het lokale vertrouwen in de overheid daar de doorslag gaf.

"Wat Vietnam wel heeft, en dat lijkt een verklaring te zijn, is een zeer groot vertrouwen in de regering - een van de grootste ter wereld", zegt Bollyky van de denktank Council on Foreign Relations. Vietnam is een eenpartijstaat met bijna 100 miljoen inwoners, met relatief gezien weinig ziekenhuisbedden voor de bevolking en een gesloten politiek systeem.

Hierdoor scoort Vietnam laag op een lijst waarin landen gerangschikt zijn naar de mate waarop ze voorbereid zijn op een catastrofale biologische gebeurtenis zoals een pandemie. Van de 117 opgenomen landen kreeg Vietnam in de zogenoemde Global Health Security Index de 73ste plek toebedeeld. Het VK en de VS voeren die ranglijst aan.

Pandemie van invloed

De onderzoekers concluderen daarom dat autoriteiten moeten streven naar meer vertrouwen van de bevolking om ziektes en pandemieën in de toekomst te bestrijden, al kan de pandemie juist tot minder vertrouwen in de overheid leiden. Want toen het aantal infecties toenam in Vietnam, brokkelde ook daar het vertrouwen in de overheid af. De pandemie heeft het vertrouwen in de regering aangetast, zegt onderzoeker Michael Bang Petersen tegen The Washington Post. "Het lijkt erop dat de pandemie het probleem dat deze studie heeft blootgelegd, heeft verergerd."